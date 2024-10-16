Фанаты "Вашингтона" поздравили Овечкина с 700 передачами в НХЛ

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал седьмым игроком в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забившим более 700 голов и отдавшим 700 голевых передач, передает РИА Новости.
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