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  • лина любимцева
    Ну и правильно, если девочку отправят в Россию. ЕЕ тут же кто-нибудь удочерит. Таких  совсем маленьких деток охотней ...Что ждет ребёнка,...
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    Пусть поправляется!! Немоляева моя любимая актриса.87-летнюю Светлан...
  • Влад Владимиров
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87-летнюю Светлану Немоляеву экстренно госпитализировали

87-летнюю Светлану Немоляеву экстренно госпитализировали

Звезда «Служебного романа» Светлана Немоляева вновь столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем.

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лл
лина любимцева
Пусть поправляется!! Немоляева моя любимая актриса.
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