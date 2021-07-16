Журнал «Профиль»

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Тестировать усиленную электронную подпись при предоставлении госуслуг начнут в России

Тестировать усиленную электронную подпись при предоставлении госуслуг начнут в России

Правительство России постановило с 20 июля 2021 года начать эксперимент по использованию усиленной электронной подписи при предоставлении госуслуг и осуществлении других действий с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

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