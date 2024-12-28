Татьяна Навка раскрыла, как проведет новогоднюю ночь

Знаменитости в России, как и многие другие, активно готовятся к празднованию Нового года. Однако нередко они предпочитают отмечать этот вечер не в кругу семьи, а на корпоративных мероприятиях, что становится отличной возможностью для дополнительного заработка.
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