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Татьяна Навка раскрыла, как проведет новогоднюю ночь

Татьяна Навка раскрыла, как проведет новогоднюю ночь

Знаменитости в России, как и многие другие, активно готовятся к празднованию Нового года. Однако нередко они предпочитают отмечать этот вечер не в кругу семьи, а на корпоративных мероприятиях, что становится отличной возможностью для дополнительного заработка.

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