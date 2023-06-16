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Участникам ПМЭФ-2023 предложили альтернативу мобильному интернету, к которому ограничат доступ

Гости форума не смогут воспользоваться интернетом с мобильных устройств. В пятницу, 16 июня, на площадке Петербургского международного экономического форума в «Экспофоруме» будет временно отсутствовать мобильный интернет.

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