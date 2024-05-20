«Самое время для Минска-3» – украинские «голуби мира» хотят затянуть Россию в «Стамбул-2»

Украине выгодно затянуть Россию в перемирие, подобное стамбульскому весны 2022 года, чтобы использовать его в свою пользу, потратив передышку на перевооружение и восстановление сил – как это произошло после минских договоренностей 2015 года.
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