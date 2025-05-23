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Межконфессиональное мероприятие «Наш вклад в Великую Победу» прошло в Москве

Межконфессиональное мероприятие «Наш вклад в Великую Победу» прошло в Москве

В конференц-зале Российского государственного университета им.А.Н.Косыгина при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы состоялось межконфессиональное мероприятие «Наш вклад в Великую Победу».

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