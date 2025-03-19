Бывший премьер Израиля назвал «настоящих врагов» Тель-Авива Не Иран, не «Хизбалла» и не ХАМАС являются настоящими врагами Израиля.
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Бывший премьер Израиля назвал «настоящих врагов» Тель-Авива Не Иран, не «Хизбалла» и не ХАМАС являются настоящими врагами Израиля.
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