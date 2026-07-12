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Расчёт «Гиацинт-Б» уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Расчёт «Гиацинт-Б» уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Военные артиллерийского расчёта 152-мм буксируемой пушки «Гиацинт-Б» самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили укрепленный и хорошо замаскированный опорный пункт противника на Краснолиманском направлении.

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