Блог частного и...
Брокерский счет
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Блог частного инвестора

1 подписчик

Риски дефолта и рецессии в США преувеличены

Риски дефолта и рецессии в США преувеличены

На наш взгляд, опасения инвесторов по поводу рецессии и дефолта в США преувеличены. Действительно, в американской экономике наблюдаются сейчас некоторые сложности: 1) отсутствие договоренностей по увеличению потолка госдолга; 2) проблемы региональных банков; 3) пузырь на рынке коммерческой недвижимости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх