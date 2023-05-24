Риски дефолта и рецессии в США преувеличены

На наш взгляд, опасения инвесторов по поводу рецессии и дефолта в США преувеличены. Действительно, в американской экономике наблюдаются сейчас некоторые сложности: 1) отсутствие договоренностей по увеличению потолка госдолга; 2) проблемы региональных банков; 3) пузырь на рынке коммерческой недвижимости.
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