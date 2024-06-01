Судьбу Анастасии Заоротнюк врагу не пожелают

Сегодня с актрисой Анастасией Заоротнюк проходит прощание в последний путь. Сегодня в Москве прощаются с Анастасией Заворотнюк, которая осталась в памяти многих благодаря своей роли открытой и беззаботной «няни Вики» из сериала «Моя прекрасная няня».