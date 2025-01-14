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Орёл вновь остался без оборудованных крещенских купелей

Орёл вновь остался без оборудованных крещенских купелей

В Орловской области определены безопасные места крещенских купаний. В этом году, как и в последние несколько лет до этого, в регионе оборудуют 25 мест для организованных погружений в купели на Крещение Господне.

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