Орёл вновь остался без оборудованных крещенских купелей

В Орловской области определены безопасные места крещенских купаний. В этом году, как и в последние несколько лет до этого, в регионе оборудуют 25 мест для организованных погружений в купели на Крещение Господне.
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