Россия ужесточает правила: кому теперь откажут в гражданстве и ВНЖ

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который ужесточает требования к иностранным гражданам и лицам без гражданства при получении российского гражданства и права на проживание в стране.
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