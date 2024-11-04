Красная сыпь и высокая температура: на Кубань из Турции завезли новый опасный вирус

Красная сыпь и высокая температура: на Кубань из Турции завезли новый опасный вирусНовое заболевание зафиксировано у детей в основном в возрасте до 11 лет в Подмосковье и Владимирской области, а также на Кубани.
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