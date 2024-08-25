Жена Курбана Омарова Валерия объявила о беременности

Жена предпринимателя Курбана Омарова, Валерия, рассказала о своей беременности в Instagram*. На видео 23-летняя девушка поздравила супруга с 44-летием, она находилась в кадре с тортом в руках, в то время пока бизнесмен гладил её живот.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии