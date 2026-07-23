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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Быстров об отказе «Спартаку» в переигровке матча за Суперкубок: «Ход свиньей не удался. Попытаться можно было, посмешить народ. Шум подняли какой-то непонятный»

Бывший футболист « Зенита » и «Спартака» отреагировал на решение КДК РФС по матчу за Суперкубок России между петербургским и московским клубами (1:1, пен.

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