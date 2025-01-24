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Клерк Зеленского заявил об огромном мобилизационном ресурсе на Украине

Клерк Зеленского заявил об огромном мобилизационном ресурсе на Украине

Заместитель главы Офиса Владимира Зеленского полковник Павел Палиса в интервью агентству Associated Press сказал, что украинские власти завершают работу над реформой системы рекрутинга, чтобы привлечь в армию мужчин от 18 до 25 лет.

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