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Почти 13 тысяч инвалидов трудоустроили по квоте в Подмосковье

Почти 13 тысяч инвалидов трудоустроили по квоте в Подмосковье

В Подмосковье действует закон о квотировании рабочих мест для людей с инвалидностью. Компании, в которых работают более 35 человек, обязаны выделять для них 2% рабочих мест от среднесписочной численности персонала.

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