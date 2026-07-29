Почти 13 тысяч инвалидов трудоустроили по квоте в Подмосковье

В Подмосковье действует закон о квотировании рабочих мест для людей с инвалидностью. Компании, в которых работают более 35 человек, обязаны выделять для них 2% рабочих мест от среднесписочной численности персонала.
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