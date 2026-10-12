Changan UNI-K: почему кроссовер теряет покупателей и что происходит с ценами

Ситуация на российском автомобильном рынке за последние несколько лет изменилась радикально. Когда привычные европейские, японские и корейские бренды покинули страну, освободившуюся нишу стремительно заняли китайские производители.
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Ну вообще то даже при этом все-таки чанган входит в топ-6 общего рейтинга продаж. Ну и банально всякие колебания спроса как правило связангы со сменой поколений моделей и переходом чанагн на более премиальный сегмент (серии юни и флагманы).