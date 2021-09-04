Пусками зенитных ракет под Астраханью завершился этап учений системы ПВО СНГ

Расчеты ЗРК С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит», а также зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» поразили более 20 учебных мишеней на учениях войск противовоздушной обороны СНГ «Боевое содружество - 2021», прошедших на полигоне Ашулук в Астраханской областиРасчеты ЗРК С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит», а также зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» поразили более 20 учебных мишеней на учениях войск противовоздушной обороны СНГ «Боевое содружество — 2021», прошедших на полигоне Ашулук в Астраханской области.