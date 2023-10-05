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ФАС потребовала от АЗС снизить цены на топливо

ФАС потребовала от АЗС снизить цены на топливо

Вертикально-интегрированные и независимые российские АЗС должны снизить цены на топливо. Письмо с соответствующим требованием направлено всем компаниям, торгующим нефтепродуктами, сообщает пресс-служба ведомства.

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