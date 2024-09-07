Суд вынес приговор мошенникам, разместивших 17 фиктивных объявлений о сдаче жилья

Полицейские закрыли дело об интернет-мошенничестве, связанном с арендой квартир в Санкт-Петербурге. Обвиняемыми являются двое ранее судимых жителей Астраханской области в возрасте 26 и 35 лет, а также 35-летняя уроженка Краснодара.