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Три главных Спаса августа. Даты и традиции праздников в 2026 году

Три главных Спаса августа. Даты и традиции праздников в 2026 году

В эти дни принято посвящать добрым делам, помощи нуждающимся и заботе о родных В августе православные верующие традиционно отмечают три праздника, получивших в народе названия Медового, Яблочного и Орехового Спасов.

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