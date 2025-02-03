Анатолий Шарий: Воюют за недра: как украинский народ отдает землю американцам «во имя независимости»

Земля, её недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, которые находятся в пределах территории Украины, природные ресурсы её континентального шельфа и исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности украинского народа.
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