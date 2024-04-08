"Ростех" начал производить порох для боеприпасов из древесной целлюлозы

Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев сообщил, что в 2023 году предприятия государственной корпорации начали производить из древесной и льняной целлюлозы порох для боеприпасов, передает ТАСС.
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