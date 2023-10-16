Минобороны РФ: ВСУ на Купянском направлении потеряли до двух рот личного состава

Начальник пресс-центра российской группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли на Купянском направлении до двух рот личного состава, передает ТАСС.
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