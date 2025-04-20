Украина демонстративно наплевала на договорённость о пасхальном перемирии. Едва ли кто-то в России всерьёз ждал, что киевский режим сдержит слово, тем более, что просроченный украинский президент с самого начала был против прекращения огня и согласился (на словах, а не на деле) с предложением … .