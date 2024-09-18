Стас Михайлов отменил концерт в Челябинске из-за конфликта с организатором

Народный артист РФ Стас Михайлов отменил концерт в Челябинске, запланированный на 28 октября. Причиной послужило невыполнение организатором необходимых условий, сообщил менеджер Михайлова 18 сентября в официальном telegram-канале певца.
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