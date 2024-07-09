Следователем Тайшетского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело о легализации преступных доходов на сумму более 10 млн рублей

В Тайшетском ЛО МВД России на транспорте расследуется уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере, которое соединено в одно производство с рядом дел, возбужденных по аналогичным фактам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии