Ростовские власти заявили о недостаточном финансировании дорожных работ

По их мнению, его нужно увеличить почти в два раза.Ростовские власти подвели итоги 2023 года. Выяснилось, что только 48,3 процента дорог в городе находятся в нормативном состоянии, то есть меньше половины.
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