Российские военные за сутки уничтожили 100 террористов и 12 танков в Сирии

Замглавы ЦПВС на территории Сирийской Арабской Республики Олег Игнасюк проинформировал о том, что действующие на территории державы подразделения Армии России продолжают оказывать местным ВС помощь в отражении атак.
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