Органы правопорядка в Нью-Йорке усилили меры безопасности рядом с Trump Tower

Органы правопорядка США усилили меры безопасности в окрестностях башни Trump Tower в Нью-Йорке. Башня принадлежит экс-президенту США Дональду Трампу, на которого было совершено покушение на митинге в Пенсильвании.
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