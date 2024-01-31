Режиссер «Мастера и Маргариты» Локшин посмел заявить о мечтах репараций Украине

Автор фильма «Мастер и Маргарита» Михаил Локшин заявлял, что мечтает о репарациях в пользу Украины.Бюджет картины «Мастер и Маргарита» составил более одного миллиарда рублей, а режиссер посмел заявить об «ожиданиях репараций».
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