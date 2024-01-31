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Режиссер «Мастера и Маргариты» Локшин посмел заявить о мечтах репараций Украине

Режиссер «Мастера и Маргариты» Локшин посмел заявить о мечтах репараций Украине

Автор фильма «Мастер и Маргарита» Михаил Локшин заявлял, что мечтает о репарациях в пользу Украины.Бюджет картины «Мастер и Маргарита» составил более одного миллиарда рублей, а режиссер посмел заявить об «ожиданиях репараций».

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Комментарии
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ЕИ
Евгений Иванов
Ну и мерзкое же хлебало у этого персонажа
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18 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Поскуливать! Фильм то снял препоганейший!
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14 час.

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