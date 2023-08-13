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Россия впервые нанесла удар по тоннелю в Закарпатье

Россия впервые нанесла удар по тоннелю в Закарпатье

  ВКС России в пятницу 11 августа, похоже, впервые нанесли ракетный удар по тоннелю в Закарпатье. Об ударе по некоему гражданскому объекту спустя некоторое время после воздушной операции сообщили украинские источники.

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Комментарии
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Александр Макеев
Продолжать мощно крушить все назначенные цели на территории, оккупированной иностранными и украинскими нацистами! 😇 👻☠️💀
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16 час.
Владимир Соловьев
ЧТО ЗНАЧИТ РОССИЙСКИЕ УДАРЫ ПО УКРОФАШИСТАМ ЗАКОННЫЕ ИЛИ НЕЗАКОННЫЕ! ПОРА УЖЕ ПОЛ ЕВРОПЫ СНОСИТЬ!
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16 час.

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