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«Оттава» и Жозеф подписали 4-летний контракт с кэпхитом 2,95 млн долларов, избежав арбитража

Форвард Матье Жозеф продолжит выступать за «Оттаву». «Сенаторс» объявили о подписании 4-летнего контракта с 25-летним канадцем, находившимся в статусе ограниченно свободного агента.

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