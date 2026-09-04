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Крымская газета

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На 88 АЗС в Крыму организована продажа бензина по 100 рублей

На 88 АЗС в Крыму организована продажа бензина по 100 рублей

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк сообщил, что сегодня продажа бензина АИ-95 по цене до 100 рублей за литр организована на 88 автозаправочных станциях Крыма.

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