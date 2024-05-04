В Закарпатье на Украине цыгане устроили конфликт с полицией из-за мобилизации

Полиция города Виноградов в Закарпатской области Украины возбудила уголовное дело о хулиганстве после конфликта, возникшего между сотрудниками ТЦК (Территориальный центр комплектования, аналог военкомата) и местными цыганами, которые были недовольны мобилизацией двух своих друзей.