В Закарпатье на Украине цыгане устроили конфликт с полицией из-за мобилизации

Полиция города Виноградов в Закарпатской области Украины возбудила уголовное дело о хулиганстве после конфликта, возникшего между сотрудниками ТЦК (Территориальный центр комплектования, аналог военкомата) и местными цыганами, которые были недовольны мобилизацией двух своих друзей.
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