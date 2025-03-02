Трамп на встрече с Зеленским упомянул Путина 20 раз

ВАШИНГТОН, 2 марта, ФедералПресс. Политический скандал с участием комика Владимира Зеленского заставил главу США Дональда Трампа задуматься о несправедливости и вспомнить события прошлых лет, в том числе обвинения, выдвинутые против российского коллеги Владимира Путина.