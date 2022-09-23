Генштаб: в осенний призыв на военную службу направят 120 тысяч человек

В рамках осенней призывной кампании в России на срочную службу будут набраны 120 тысяч человек, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирала Владимира Цимлянского.