Карелия.ньюс

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Генштаб: в осенний призыв на военную службу направят 120 тысяч человек

В рамках осенней призывной кампании в России на срочную службу будут набраны 120 тысяч человек, сообщают РИА Новости со ссылкой на  представителя Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирала Владимира Цимлянского.

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