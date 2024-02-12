Китай развивает концепцию «умного города» в Пакистане

Власти Китая и Пакистана запустили межгосударственное партнерство по программе «SmartCities». Ее цель - создание умных и безопасных городов в Пакистане с использованием технологий искусственного интеллекта.
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