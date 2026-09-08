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Царьград

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МИД Швейцарии предложил провести переговоры по Украине

МИД Швейцарии предложил провести переговоры по Украине

Швейцария готова предоставить свою территорию для нового раунда трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта.

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