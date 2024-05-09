На Красную площадь выехал стратегический комплекс «Ярс»

В ходе Парада Победы на Красную площадь выехал подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс». PC-24 «Ярс» - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.
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