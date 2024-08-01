Оползни в Индии унесли жизни 167 человек

Сильные муссонные дожди спровоцировали смертоносные оползни в южном индийском штате Керала. Груды земли и камней накрыли десятки домов в нескольких деревнях, под завалами могут оставаться сотни людей, сообщает Reuters.
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