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Джокович стал первым теннисистом, выигравшим итоговый в трех десятилетиях

Новак Джокович обыграл Каспера Рууда в финале итогового турнира – 7:5, 6:3. Серб шестой раз победил на ATP Finals и сравнялся с рекордсменом по титулам Роджером Федерером.

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