"Русские не уважают!" Таджики в ответ на проверки угрожают уехать в Европу

Пока Эмомали Рахмон вьется ужом около своего российского коллеги в надежде на то, что тот смилостивится и снимет ограничения на въезд в Россию его соотечественникам, таджики, успевшие обзавестись российским гражданством, навострили лыжи в европейские страны.