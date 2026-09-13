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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Сиэтла» Лошко сделал дубль в матче с «Ванкувером» на турнире проспектов. У белоруса было 14 очков в 51 игре в АХЛ в прошлом сезоне

Форвард « Сиэтла » Андрей Лошко сделал дубль в матче проспектов против « Ванкувера » (7:3).  21-летний белорус был выбран «Кракеном» на драфте НХЛ-2023 под общим 116-м номером в четвертом раунде.

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