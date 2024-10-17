Цель - смута в русском обществе: Каково реальное отношение к СВО? Слив данных соцопроса вызвал скандал

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  • ninikooo Митусова
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Комментарии
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Филатова Светлана
Как можно было возвращать познера?! Просто слов приличных не осталось реагировать на этот факт. Никогда не считала его ни умным, ни мудрым, ни талантливым. Самовлюбленный, постоянно принимающий позу глубокомысленного ментора, который поучает всех и вся! Однако, находились те, кто ставил его на место. Достаточно яркий пример с Ириной Яровой, которую он на свою голову умудрился пригласить на свою передачу. Одним словом - познер от слова позер. Мало того, если почитать, что говорил этот &quot;мудрец&quot; про Россию и русских, то просто оторопь берет - ЗАЧЕМ и ДЛЯ ЧЕГО опять этот человек на федеральном канале?
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9 час.
ОТ
Ольга Тимофеева
Гнать поганой метлой и министра культуры, и давно Эрнста, который превратил федеральный канал в сборище черт знает кого
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6 час.
Александр Луганцев
вы серьёзно думаете всех надо &quot;умереть&quot;?
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3 час.

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