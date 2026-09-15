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Перевозчики российской нефти зарабатывают больше, чем нефтянники

Перевозчики российской нефти зарабатывают больше, чем нефтянники

Цена нефти «Брент» выросла и составила сегодня 107 долларов за баррель, российская «Юралз» тоже растет, но «ситуация намного более сложная и гибкая».

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