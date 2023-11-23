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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джокович – лидер сезона ATP по призовым с $16 млн, Медведев и Рублев – в топ-5, Хачанов – 13-й

Новак Джокович стал лидером мужского тура по призовым, заработанным в 2023 году. Топ-10 по призовым по итогам сезона выглядит так: 1.

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