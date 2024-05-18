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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Усик отправил Фьюри в нокдаун в девятом раунде

Усик отправил Фьюри в нокдаун в девятом раунде

В Эр-Рияде проходит бой за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. Фьюри оказался в нокдауне в девятом раунде, но сумел продолжить бой.

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